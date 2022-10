Gf Vip, lite tra Giaele e Antonino per Ginevra: “Mi hai fatto passare per una t…a!”

ROMA – È bello e sa di esserlo. Nella casa del Gf tutte vogliono Antonino Spinalbese, o questo è ciò che lasciano intendere, con dichiarazioni velate o senza peli sulla lingua, come Nikita Pelizon: “Me lo sco….i”, il commento in confessionale. E così l’ex compagno di Belen gioca e si diverte con le sue compagne di viaggio. In particolare con Giaele De Donà, e il loro avvicinamento è stato al centro della puntata andata in onda ieri sera.

Tra ‘partite di biliardo hot‘ e inviti a dormire insieme, Signorini ha ripercorso i momenti di complicità tra i due. In studio intanto Ginevra Lamborghini storceva il naso e intimava al bel Spinalbese: “Fa il bravino“, mentre il conduttore rivelava che tra lei e il compagno le cose non stanno andando bene. L’hair stylist è quindi entrato in crisi: “Ma è colpa mia?”, si è chiesto, mentre la possibilità che tra i due possa esserci qualcosa in più di un’amicizia una volta uscito dalla casa non sembra più così impossibile.

Tra le mura del Gf il feeling era palese, ma tra i due non c’è mai stato nulla perché lei era ufficialmente fidanzata. A interrompere bruscamente il legame che li univa la squalificazione improvvisa di Lamborghini, dovuta alle sue dichiarazioni su Marco Bellavia. Il ritorno a casa non è stato dei migliori? Cosa è successo tra lei e il fidanzato? Signorini lancia il sasso, ma non svela nulla di più lasciando Antonino e il pubblico nel dubbio.

LA LITE TRA ANTONINO E GIALE

Spenti i riflettori della diretta, si è acceso lo scontro. Giaele non ha gradito la reazione di Antonino alle provocazioni di Signorini e ha sbottato: “Mi hai sempre detto che fra te e Ginevra non c’è niente, poi in puntata quando abbiamo parlato di lei hai fatto credere che ci sia qualcos’altro sotto. Se a te vuoi farti la storia d’amore con Ginevra va bene, ma non farmi passare così con io che ti provoco e tu che sei un santo. Esponiti!”.

“Se io provoco una persona è perché so che posso provocarla! Se so che una persona ha un interesse fuori non l’avrei provocata! Io sono passata per la t…a di turno che si è messa di mezzo fra te e Ginevra. Hai fatto credere che io ti provoco ma che a te interessa Ginevra e non come amica. Mi hai fatto fare una figura pessima proprio perché non hai parlato”, ha aggiunto.

