Così l’accordo in azienda aiuta le coppie: anche se conviventi

BOLOGNA – Ampliamento dei congedi speciali previsti in caso di lutto, nascita e adozione anche alle coppie conviventi: c’è anche questo tassello nel rinnovo del contratto integrativo aziendale che la Filcams-Cgil e la Fisascat-Cisl di Bologna (insieme alle Rsu) hanno sottoscritto con la Up Day – Groupe Up, azienda specializzata nel campo dei buoni pasto ed erogazione di fringe benefit, consulenza e implementazione di piani di welfare nelle aziende.

LE ASSEMBLEE SINDACALI? SEMPRE RETRIBUITE, ANCHE SE SVOLTE ONLINE

L’intesa “riordina l’accordo di secondo livello scaduto a dicembre 2021- spiegano i sindacati in una nota- determinando allo stesso tempo notevoli miglioramenti sotto il profilo economico e normativo”. Tra i vari punti, con l’obiettivo di “migliorare ulteriormente la conciliazione dei tempi di vita e lavoro”, l’integrativo “amplia la flessibilità di ingresso e di uscita dei lavoratori, garantisce la possibilità di diminuire le ore di presenza all’interno dell’azienda ai dipendenti in congedo per allattamento non usufruendo della pausa pranzo e determina la possibilità di fruire del congedo parentale a singola ora”, spiegano Filcams e Fisascat. Inoltre, l’intesa prevede che le assemblee sindacali saranno sempre retribuite anche se svolte in modalità online.

“COSÌ MIGLIORIAMO LA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO”

In conclusione, sindacati e Rsu “esprimono grande soddisfazione per l’intesa, raggiunta anche grazie alla fondamentale collaborazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori. Questo risultato riafferma ancora una volta l’importanza della contrattazione aziendale attraverso la quale è possibile condividere le strategie più utili per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché ampliare le tutele previste dalle leggi e dal contratto nazionale, rispondendo alle specificità della singola impresa”.

