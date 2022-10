Il trapper Simba La Rue va ai domiciliari. De Corato (FdI) critico: “È abituato a fuggire”

(Foto Instagram Simba La Rue)

MILANO – La decisione di concedere gli arresti domiciliari a Simba La Rue, il trapper arrestato la scorsa settimana per una rissa avvenuta tra il 2 e il 3 luglio scorso in via di Tocqueville, provoca la reazione di Riccardo De Corato. Il neo-deputato di Fratelli d’Italia ed ex assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia commenta: “Mi sorprendo di come un soggetto come Simba, abituato da sempre a delinquere, venga messo agli arresti domiciliari solamente perché necessita di cure riabilitative alla gamba”.

“Questi soggetti, purtroppo, sono delinquenti incalliti – aggiunge l’esponente meloniano – come lo dimostrano i gravi fatti accaduti negli scorsi mesi, e bisogna tenere molto alta la loro sorveglianza. Vanno intraprese azioni molto più efficaci perché questi trapper sono abituati a fuggire, anche grazie a persone che gli garantiscono la copertura e, quindi, c’è il grosso rischio che non si trovino più”.

Ricostruendo alcuni passaggi dell’indagine relativa alla sparatoria della scorsa estate, il gip di Milano Guido Salvini questa mattina ha infatti disposto l’ordinanza con cui il trapper Simba può andare ai domiciliari, a casa dei genitori, per proseguire la riabilitazione della gamba ferita nell’agguato.

