A Napoli un murale di 12 metri per Nino D’Angelo, la firma è di Jorit

NAPOLI – “Il legame con il quartiere di origine e l’orgoglio mai nascosto di appartenere a una comunità spesso dimenticata e bistrattata dalle istituzioni ma storicamente laboriosa, operaia e artigiana, è uno degli aspetti che ho sempre apprezzato di più del percorso artistico di Nino D’Angelo. Per questo, quando mi è stata prospettata l’idea di un murales raffigurante il suo volto a San Pietro a Patierno ho accettato con entusiasmo.

D’Angelo è un’icona, un simbolo della cultura popolare di Napoli, ed è bello che un’opera di street art con il suo volto possa contribuire in qualche modo a riqualificare il contesto urbano del quartiere in cui è nato”. Lo dice lo street artist Jorit Agoch che, da oggi, è impegnato nella realizzazione di un murale di 12 metri del cantautore napoletano sulla facciata di un edificio del quartiere della periferia a Nord di Napoli in cui D’Angelo è nato.

“La gente di San Pietro a Patierno mi ha sempre mostrato grande affetto – spiega Nino D’Angelo – e questo regalo che mi ha fatto ne è la conferma. Ringrazio tutte le persone del quartiere per una sorpresa bellissima che mi ha anche emozionato e che suggella per sempre il mio rapporto con questa parte di Napoli dove ho iniziato la mia carriera. E ringrazio anche Jorit che ho sempre ammirato per la sua arte e la sua originalità: è un onore per me essere ‘rappresentato’ da lui”.