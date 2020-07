Trasporti, ora si potrà portare anche il trolley in cabina

ROMA – Chi viaggia in aereo potrà portare il trolley in cabina. Lo assicura la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che a ‘Radio anch’io’ spiega: “Anche a me era sembrata una misura anomala, che è stata assunta dalle aziende delle linee aeree, ma aveva una sua ratio: nel momento in cui si mettono i trolley nelle cappelliere si producono assembramenti e contatti“, mentre “appena si accendono i motori inizia la sanificazione permanente dell’aria”.

Insomma “si volevano evitare vicinanze tra i passeggeri e lungaggini, che comunque non vanno mai sopra i 15-20 minuti, che è il tempo in cui avviene il contagio”.