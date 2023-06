Lux Vide inaugura a Formello il nuovo Teatro 5

ROMA – ‘Blanca’, ‘Doc – Nelle tue mani’, ‘Che Dio ci aiuti’, ‘Don Matteo’ e ‘Diavoli’ sono solo alcuni dei prodotti di successo di Lux Vide, società del gruppo Fremantle, che oggi ha inaugurato a Formello il nuovo Teatro 5.

1.150 mq si aggiungono ai 3.700 già esistenti all’insegna delle tecnologie più avanzate e con grande attenzione all’ambiente. “Il teatro 5 è una storia di successo non solo di Lux, ma dell’Italia: è un esempio virtuoso di come gli incentivi pubblici, come il Tax Credit, e i gruppi internazionali, come Fremantle, permettano di continuare ad investire, non solo nelle produzioni, ma anche sul territorio, generando occupazione, infrastrutture ed esternalità positive a cascata per lo Stato e per i cittadini”, ha detto Luca Bernabei, ceo di Lux.

Oltre 6 milioni di euro sono stati investiti tra il nuovo Teatro 5 e l’hub di post-produzione: circa 5.000mq in totale, un vero e proprio polo che impiega, in media, 250 persone al giorno, e una media di 50.000 presenze pagate ogni anno. La potenza di questa factory è anche l’immediatezza. Le immagini girate sul set possono essere subito lavorate nello studio di post-produzione. Questo promette al regista o alla regista di verificare nell’immediato il montaggio.

A proposito di set, oltre alle riprese della terza stagione di ‘Doc – Nelle tue mani nel Teatro 3 – nel nuovo Teatro 5 sono in corso quelle della nuova serie ‘I fantastici cinque’ con Raoul Bova. È la storia di un insegnante di atletica (Bova) che allenerà alcuni ragazzi tetraplegici.

Presente all’evento anche Andrea Scrosati, Group COO Fremantle e CEO Continental Europe e Presidente di Lux Vide, e Andrea Scrosati, Group COO Fremantle e CEO Continental Europe e Presidente di Lux Vide, e il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni: “Questa è una giornata triste, ci ha lasciati Silvio Berlusconi. Ma sono sicura che sarebbe felice di vedere come la magia dello schermo si sviluppi oggi giorno di più”, ha detto Borgonzoni. Questo progetto “è la dimostrazione di come pubblico e privato, condividendo la stessa visione strategica, lavorino fianco a fianco per raggiungere un obiettivo comune: il rafforzamento dell’industria cinematografica, motore per la crescita culturale ed economica del nostro Paese nonché della sua attrattività su scala internazionale”, ha concluso il sottosegretario.