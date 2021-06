Poche dosi, chiusi fino a mercoledì i centri vaccinali dell’Asl Napoli 2 Nord

NAPOLI – I centri vaccinali dell’Asl Napoli 2 Nord resteranno chiusi da oggi fino a mercoledì 16 giugno per mancanza di scorte di vaccino. Lo rende noto l’azienda sanitaria, spiegando che “a fronte di una grande adesione della popolazione residente sul territorio alla campagna vaccinale, le dosi di vaccino non sono sufficienti a soddisfare la grande richiesta”. La scorsa settimana sono state somministrate 82.359 dosi di vaccino, di cui il 15% Astrazeneca o Johnson & Johnson. “Il divieto di utilizzo di questa tipologia di vaccini – avverte l’Asl – determinerà certi rallentamenti alla campagna vaccinale, a meno di sostituzione con altrettante dosi di Pfizer o Moderna. La chiusura fino a mercoledì permetterà anche di riorganizzare la campagna vaccinale alla luce delle nuove indicazioni normative“. Gli unici centri vaccinali che rimarranno aperti fino a mercoledì, e solo per garantire i richiami, sono le strutture di Bacoli, Casavatore, Casalnuovo e Mugnano.

