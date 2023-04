Blanco romantico su Instagram con Martina, nel disco le canta all’ex

ROMA – Blanco è su tutte le piattaforme con “Innamorato”, il suo secondo disco fuori per Island Records/Universal Music Italia da oggi. Un progetto in cui l’artista – al secolo Riccardo Fabbriconi – si spoglia ancora una volta di ogni filtro e si racconta in maniera autentica, cantando l’amore in ogni sua forma e fase. C’è anche un pezzo “Giulia” Lisioli, l’ex fidanzata. Una storia finita nel periodo dell’esplosione massima del successo, all’indomani della vittoria con Mahmood del Festival di Sanremo con “Brividi”.

LA CANZONE PER GIULIA

A lei canta: “Ma che casino che hai fatto? È rimasto solo un disastro. So che ti hanno ingannato, ma sanno tutto di noi”. È il racconto di quanto successo, nessuna dedica, come ha precisato lo stesso Blanco su Vanity Fair.

“Quando ci siamo mollati, tanti giornalisti l’hanno chiamata per fare interviste e le hanno messo parole in bocca che non erano vere. E lei- racconta- poi si è dovuta spiegare. Ma ovviamente non sapeva come comportarsi con la stampa, devi essere paracula, ma se non lo sai vai dritta. Per questo canto: ma che casino hai fatto?”.

Ed effettivamente la Lisioli ha fatto varie interviste, le è stato anche proposto di partecipare all’Isola dei Famosi. Invito prontamente rifiutato.

LA DEDICA A MARTINA

Oggi Blanco guarda avanti e non ha occhi se non per Martina. Su Instagram la dedica romantica e il ringraziamento per essere stata d’ispirazione per questo nuovo disco.

“Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito- scrive- la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”.