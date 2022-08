L’ex di Blanco, Giulia: “Mi hanno proposto Grande Fratello e Isola ma ho rifiutato”

ROMA – La rottura con Blanco è diventata virale dopo il Festival di Sanremo vinto dal cantautore in coppia con Mahmood. Giulia Lisioli, 23 anni, si è trovata al centro del gossip improvvisamente. Ora è lei a parlare e per la prima volta affronta anche l’argomento amore. A intervistarla è il tiktoker @MagnetFalco.

IL VIDEO DI BLANCO CHE BACIA UN’ALTRA

Lo scorso marzo, è diventato virale il video di Blanco che baciava in discoteca un’altra ragazza, l’attuale fidanzata Martina Valdes. Per quei pochi secondi, “Ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona- spiega Giulia- però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita. Su Instagram pieno, le persone tantissime, ecco perché l’ho visto”.

GIULIA CORTEGGIATA DALLE TV

La vita della ragazza è cambiata da lì a breve e con la notorietà sono arrivate anche proposte di lavoro in tv: “Mi hanno proposto di andare in una casa dei TikToker, al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi però non è il mio stile di vita, non è che non mi interessava, non è proprio il mio stile”.

