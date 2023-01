A ‘Che Tempo che Fa’ Pecco Bagnaia: gli ospiti del 15 gennaio

ROMA – Il campione mondiale di MotoGP in carica, Francesco “Pecco” Bagnaia è ospite di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio – il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli – in onda domenica 15 gennaio alle 20.00 su Rai 3. A ventisette anni è il primo pilota italiano a conquistare la testa della classifica dal 2009 (quando si aggiudicò il titolo Valentino Rossi) nonché il primo negli ultimi 50 anni a vincere il campionato con una moto italiana, la Ducati, che guida dal 2021. La scorsa stagione ha riportato l’Italia nell’olimpo del motomondiale con 7 vittorie e 10 podi totali e un distacco record di 91 punti dal secondo classificato.

In studio anche Rosario Fiorello, da lunedì 16 gennaio di nuovo al timone di “Viva Rai2!” il programma che dà il buon giorno agli italiani, e l’attore comico Antonio Albanese, protagonista della nuova commedia di Riccardo Milani “Grazie ragazzi”, attualmente nei cinema italiani.

E ancora: il senatore Pier Ferdinando Casini; Franco Locatelli, direttore Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’inviato Rai dall’Ucraina Ilario Piagnerelli; Michele Serra.

Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Fabio Rovazzi, in radio con il nuovo brano “Niente è per sempre” che segna il suo ritorno da solista dopo 6 anni di featuring e collaborazioni; Niccolò Macii e Sara Conti, coppia di punta del pattinaggio italiano appena entrata nella storia di questa disciplina con il primo podio azzurro alla Finale del Grand Prix ISU, dove hanno ottenuto il bronzo con 187,02 punti e segnato il loro nuovo record; Mara Maionchi; Mago Forest, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, coppia affiatatissima del talent Tali e Quali.

