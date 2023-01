Femminicidio a Roma, uccisa a colpi di pistola dall’ex davanti a un ristorante

ROMA – Colpita a morte davanti a un ristorante dall’ex compagno. È successo ieri sera in via Amelia, nel quartiere Tuscolano di Roma. Protagonista dell’ennesimo femminicidio è stata l’avvocata di 35 anni, Martina Scialdone. La donna era a cena in un ristorante quando è stata raggiunta dall’ex compagno, una guardia giurata di 61 anni. I due hanno iniziato una accesa discussione e sono stati invitati, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, ad uscire dal locale perché disturbavano la clientela. Una volta fuori l’uomo ha estratto la pistola e ha fatto fuoco per poi fuggire lungo via Tuscolana. Inseguito dalla polizia è stato tratto in arresto.

MATONE (LEGA): A ROMA EPISODIO CHE LASCIA SGOMENTI

“L’uccisione di una donna è quasi sempre l’esito di un’escalation di violenze che non è possibile tollerare. Stavolta, l’ennesimo episodio vede tragicamente protagonista una 35enne romana brutalmente uccisa a colpi di arma da fuoco dal suo ex compagno davanti a un ristorante a Roma. Fatti del genere fanno rabbrividire e accrescono la rabbia per l’ennesimo femminicidio. Il drammatico fatto lascia sgomenti ma non può e non deve lasciarci in silenzio”, dice la deputata romana della Lega Simonetta Matone.

