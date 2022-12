Per la prima volta a Roma la magia di ‘Johann Sebastian Circus’

Photo Mauro Landi

ROMA – Va in scena per la prima volta al Roma, sul palco del Teatro Vascello, Johann Sebastian Circus, l’opera visionaria di El Grito che ha rappresentato il circo italiano ad Aarhus (DK) e a Matera, capitali della Cultura Europea (2017 e 2019) e che, nel 2022, ha conquistato il pubblico del Piccolo di Milano. In cartellone da giovedì 15 a domenica 18 dicembre, lo spettacolo vede protagonisti sul palco una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un musicista multistrumentista che prendono per mano il pubblico accompagnandolo nella loro quotidianità, nei loro ricordi e nelle loro fantasie. Un viaggio divertente ed emozionante, adatto a tutta la famiglia, frutto di un’attenta ricerca sul rapporto tra circo e musica.

JOHANN SEBASTIAN CIRCUS: LO SPETTACOLO

Nel 1977 la NASA lanciava la sonda spaziale Voyager con a bordo un disco d’oro per grammofono concepito per qualunque forma di vita extraterrestre o per la specie umana del futuro in grado di ritrovarlo. Per comunicare la storia del nostro mondo e dell’umanità, tra le varie tracce del disco furono registrati tre brani di Bach. Dopo oltre duecentocinquanta anni di assenza dalle scene e un viaggio interstellare, Johann Sebastian Bach torna sulla terra e si adegua alla nuova musica: suona contemporaneamente il pianoforte elettrico, una batteria e un sintetizzatore – l’organo dei nostri tempi – e si esibisce in un numero di virtuosismo con le boleadoras argentine. Accompagnati dalle sue note, una giovane e timida danzatrice scoprirà di poter essere anche una spericolata acrobata aerea, ma di aver dimenticato come sedersi su una sedia; e un clown, intrappolato in un’altra epoca, tiene il suo presente in equilibrio su un archetto da violino, fragile metafora della ricerca di un punto di incontro fra la musica di dentro e quella di fuori.

IL CIRCO EL GRITO E LA NASCITA DEL SIC / STABILE DI INNOVAZIONE CIRCENSE

Nel 2022, di ritorno da Bruxelles, il Circo El Grito festeggia i 15 anni di attività ed annuncia la nascita del SIC / Stabile di Innovazione Circense, il primo centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo e riconosciuto dal ministero della Cultura. Con il SIC si sviluppa un progetto a lungo termine immaginato dai fondatori e direttori artistici del Circo El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, considerati dalla stampa i pionieri del circo contemporaneo in Italia. Il SIC vuole incoraggiare la diffusione e lo sviluppo – in Italia e all’estero – di un circo di creazione, una forma di spettacolo multidisciplinare, innovativa e aperta agli altri linguaggi della scena, favorendo incontri tra culture, discipline e generazioni differenti e trasmettendo l’amore per la cultura popolare del circo, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e trasversale.

L’INCONTRO ISTITUZIONALE ‘INTORNO ALL’ESSERE CENTRO DI PRODUZIONE DI CIRCO’

Sempre al Teatro Vascello, oltre agli spettacoli, venerdì 16 dicembre alle ore 16:00, il SIC organizza il primo incontro fra i nuovi centri di produzione circense riconosciuti dal Ministero della Cultura e le parti politiche-istituzionali. Un appuntamento per favorire il confronto tra i nuovi centri di produzione e chi ha dato loro fiducia riconoscendogli un titolo ministeriale. L’incontro è aperto a tutti coloro che, nel ruolo di politico, spettatore critico, artista, organizzatore o esperto, possono contribuire al ragionamento su prospettive, strumenti e obiettivi di questa nuova impresa culturale.

CALENDARIO E BIGLIETTI

Johann Sebastian Circus va in scena giovedì 15 e venerdì 16 dicembre alle ore 21.00, sabato 17 alle ore 19.00 e domenica 18 alle ore 17.00. Biglietti dai 18 ai 29 euro su vivaticket. Il Teatro Vascello è in via Giacinto Carini, 78 (zona Monteverde Vecchio).

