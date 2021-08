Covid, 7.409 nuovi casi e 45 morti. Stabile il tasso di positività

ROMA – Sono 7.409 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Italia su un totale di 226.486 tamponi antigenici e molecolari. Le vittime sono 45, in aumento rispetto alle 30 di ieri. Non cresce invece il tasso di positività, stabile al 3,3%. Per quanto riguarda i ricoveri, il bollettino odierno della Protezione civile segnala 17 posti letto in più nelle terapie intensive rispetto a 24 ore fa, per un totale di 369 ricoverati, mentre le degenze nei reparti ordinari crescono di 58 unità, per un totale di 3.033 posti letto occupati.

Sono 73.424.497 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia, il 94,9% di quelle consegnate al nostro Paese, pari a 77.365.808 dosi. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 17:22 di oggi. A livello regionale, la Lombardia è la regione più virtuosa, facendo registrare il 97,6% del rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Seguono le Marche (96,7%) e la Puglia (96,5%). In coda alla ‘classifica’ troviamo la Provincia Autonoma di Bolzano (86,4%), la Calabria (90,2%) e la Liguria (91,8%). Le somministrazioni sono state effettuate nei 2.816 principali punti di tutta Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 35.388.674, il 65,52% della popolazione over 12.

