Covid, Rt in discesa ma continua a salire l’incidenza dei nuovi casi

ROMA – In Italia è in calo l’indice Rt, passato da 1,56 della scorsa settimana a 1,27 di questa. È quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. È invece in crescita l’incidenza, che a quanto si apprende è passata da 68 casi settimanali per centomila abitanti a 73 per centomila.

Nella bozza del report settimanale si legge inoltre che l’attuale impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri è limitato, nonostante il numero dei ricoverati in area medica e terapia intensiva sia in aumento.

Le Regioni classificate a rischio moderato sono 18, mentre sono a rischio basso le restanti 3 (Lazio e le Province autonome di Bolzano e Trento). La settimana scorsa erano tutte a rischio moderato. In 11 Regioni si registrano allerte di resilienza, mentre è in aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (15.026 vs 12.683 la settimana precedente).



In lieve aumento (32% vs 30% della scorsa settimana) la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti. Segno più anche per quanto riguarda la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47% vs 46%). Infine, il 21% è stato diagnosticato attraverso attività di screening.