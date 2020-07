FOTO | VIDEO | Incontro storico a Trieste, Mattarella ‘riconsegna’ a Pahor il Narodni Dom

I due presidenti, entrambi con le mascherine, si sono salutati senza stringersi la mano, nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore per la visita. Norme che impongono tra l’altro l’assenza del pubblico alle cerimonie in programma oggi, e una molto ridotta presenza giornalistica.

Dopo gli onori militari a Opicina, il programma prevede in rapida successione la deposizione di una corona alla Foiba di Basovizza, subito dopo al monumento di quattro fucilati sloveni da parte del regime fascista. A mezzogiorno i due presidenti saranno in Prefettura di Trieste per la consegna del premio allo scrittore triestino Boris Pahor, e per la firma del memorandum sulla restituzione del Narodni Dom, ora sede universitaria, e verso le 13 la visita al palazzo stesso.

“La storia non si cancella. E il dolore non si dimentica. Ma o si coltiva il rancore o se ne fa patrimonio comune nel ricordo e nel rispetto, coltivando un’amicizia comune. Al di la’ e al di qua del confine Sloveni e Italiani hanno scelto la seconda strada e sono rivolti al futuro in nome dei valori oggi comuni liberta’, democrazia, pace”, ha detto il presidente Mattarella.