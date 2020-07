Prosegue la crisi demografica. Istat: “Nuovo record negativo di nascite dall’Unità d’Italia”

ROMA – Prosegue la crisi demografica in Italia con un nuovo record negativo per le nascite dall’Unità d’Italia.

LEGGI ANCHE: Sip: “Crollo delle nascite perché ci sono meno donne che possono fare figli”

Come spiega l’Istat quello registrato nel 2018 è superato dai dati del 2019: gli iscritti in anagrafe per nascita sono appena 420.170, con una diminuzione di oltre 19 mila unità sul 2018 (4,5%).

Il calo si registra in tutte le ripartizioni, ma è più accentuato al Centro (-6,5%).