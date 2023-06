È morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi

BOLOGNA – “Con enorme dolore”, il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, “all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni“. Aveva 76 anni. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio stampa di Romano Prodi.

CASINI: FLAVIA DONNA SPECIALE, MI STRINGO ALLA FAMIGLIA PRODI

“Attonito nell’apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz’altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita”. Così Pier Ferdinando Casini sulla scomparsa di Flavia Franzoni.

BOCCIA: FLAVIA DONNA ANIMATA DA STRAORDINARIA PASSIONE CIVILE

“È stato un grande privilegio conoscere Flavia Franzoni, una donna animata da una straordinaria passione civile. Ha dedicato la sua vita all’aiuto degli ultimi, come docente all’Università di Bologna e da direttrice dell’Istituto regionale per i servizi sociali. A nome delle senatrici e dei senatori del Pd esprimo le mie più sentite condoglianze a Romano Prodi e alla sua famiglia”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.