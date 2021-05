Al via il ciclo di webinar sulle risorse della Biblioteca dell’innovazione Indire

ROMA – Lo scorso lunedì, l’Indire con il supporto del Ministero dell’Istruzione ha lanciato la Biblioteca dell’innovazione, una piattaforma a disposizione dei docenti dove poter condividere e consultare buone pratiche, tutorial, risorse didattiche e videolezioni. Molti dei contributi presenti sono frutto di esperienze innovative realizzate da alcuni istituti del nostro territorio con il supporto della ricerca Indire.



In concomitanza all’uscita di questo nuovo spazio web, l’Indire ha deciso di promuovere un ciclo di webinar con gli autori di alcune delle risorse presenti nella Biblioteca per dare agli utenti l’occasione di approfondire i contenuti dal punto di vista metodologico e tematico.



Gli incontri online sono pensati anche come momento interattivo, in cui i partecipanti hanno la possibilità di chiedere chiarimenti, fare domande o mettersi alla prova sui contenuti trattati. L’evento diventa così un modo per confrontarsi con altri colleghi, riflettere insieme e stimolare la creazione di contenuti da parte degli altri insegnanti.

I webinar si svolgono nel pomeriggio sulla piattaforma Cisco Webex.

È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.

APPUNTAMENTI PER LA SETTIMANA 10-14 MAGGIO