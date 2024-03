Regione Lazio, stop alla maggiorazione Irpef per i redditi sotto a 28mila euro

L'assessore al Bilancio Righini ha presentato una variazione al bilancio di previsione 2024-26 della Regione Lazio nell'aula del Consiglio regionale

ROMA – “Per il 2024 è stabilita una disapplicazione della maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’Irpef, fino a 28.000 euro. Ed è stabilita una detrazione dall’addizionale regionale all’Irpef pari a 60,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’Irpef non superiore a 35.000 euro”. Così l’assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini, nel corso della presentazione di una variazione al bilancio di previsione 2024-26 della Regione Lazio nell’aula del Consiglio regionale.

“Si stabilisce inoltre- ha concluso Righini- per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la disapplicazione della maggiorazione dell’aliquota dell’Irap per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), escluse le imprese sociali costituite in forma di società e gli enti il cui valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a un milione di euro”