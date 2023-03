Il commovente discorso di Ke Huy Quan agli Oscar: “Io da un campo profughi a Hollywood, non succede solo nei film”

ROMA – Ke Huy Quan si commuove e commuove agli Oscar 2023. Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per ricevere la statuetta di miglior attore non protagonista, vinta grazie al film ‘Everything Everywhere All at Once’, l’attore di origini vietnamite racconta la sua storia di emigrato negli Stati Uniti.

“Mia madre ha 84 anni ed è a casa a guardarmi. Mamm ho appena vinto un Oscar- ha dichiarato in lacrime- Il mio viaggio è iniziato su una barca. Dopo un anno passato in un campo profughi. Non avrei mai immaginato di arrivare qui, sul più grande palco di Hollywood”. “Dicono che storie come questa accadano solo nei film. Non riesco a credere che stia accadendo a me– ha proseguito- Questo è il sogno americano“.

Nato a Saigon nel 20 agosto 1971 Ke Huy Quan è scappato insieme alla sua famiglia dal paese natio quando aveva solo quattro anni, trovando rifugio negli Stati Uniti. Negli Anni 90 è diventato famoso interpretando gli amatissimi personaggi Data (I Goonies) e Short Round (Indiana Jones e il tempio maledetto).

Ha quindi recitato nel ruolo di Jasper Kwong nella sitcom Head of the Class per due stagioni. Successivamente la sua carriera di attore si è arenata, ma non l’amore per la settima arte: Quan ha conseguito la laurea in cinema presso la USC School of Cinematic Arts e ha continuato a lavorare come coordinatore degli stuntman e assistente alla regia. Nel 2022 è tornato davanti la macchina da presa con ‘Everything Everywhere All at Once’, film sul multiverso trionfatore nell’ultima edizione degli Oscar con ben 7 statuette portate a casa.