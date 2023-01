ROMA – L’Academy Award annuncia le candidature per i Premi Oscar 2023. E l’Italia c’è: Alice Rohrwacher fa parte della cinquina in corsa per il miglior corto con il suo ‘Le pupille’, prodotto da Alfonso Cuaron e basato su una giornata di alcune ragazze nel periodo dell’Italia fascista. E a centrare la candidatura è anche Aldo Signoretti per i trucchi del biopic ‘Elvis’.

La cerimonia di consegna degli Oscar 2023 si terrà domenica 12 marzo a Los Angeles e sarà presentata dall’anchorman Jimmy Kimmel. A fare incetta di candidature sono stati le commedie Everything Everywhere All at Once (11 nomination) e Gli spiriti dell’isola (9 candidature).

I CANDIDATI AGLI OSCAR PER MIGLIOR FILM

Sono dieci i film scelti per la sfida all’Oscar per miglior film: tra i favoriti ‘The Fabelmans’ di Steven Spielberg, reduce dai successi ai Golden Globe. E poi: Gli spiriti dell’isola, Elvis, Everything everywhere all at once, Tár, Top Gun: Maverick, Women talking, Triangle of sadness; Niente di nuovo sul fronte occidentale e Avatar: La via dell’acqua.

I CANDIDATI AGLI OSCAR PER MIGLIOR REGIA

Nella cinquina dei registi che si sfidano per l’Oscar 2023 si trovano Martin McDonagh per ‘Gli spiriti dell’isola’, Daniel Kwan e Daniel Scheinert per ‘Everything Everywhere All at Once’, Steven Spielberg per ‘The Fabelmans’, Todd Field per ‘Tár’ e Ruben Östlund per ‘Triangle of Sadness’

GLI ATTORI PROTAGONISTI CANDIDATI AGLI OSCAR

Sarà sfida tra Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) e Bill Nighy (Living) per la statuetta al miglior attore protagonista agli Oscar 2023.

Per quanto riguarda le donne, la cinquina è composta da Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans) e Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).