Oscar 2023, ecco i 12 film italiani che concorrono per la candidatura

ROMA – Da ‘L’Immensità’ a ‘Il signore delle formiche’ e fino a ‘Il Colibrì’: sono 12 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria Miglior film straniero dei 95esimi Academy Award.

Hanno proposto la propria candidatura i film distribuiti in Italia, o in previsione di essere distribuiti, nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 30 novembre 2022. La commissione di selezione, istituita presso l’Anica su richiesta dell’Academy, si riunirà per votare il titolo designato il 26 settembre 2022. L’annuncio delle shortlist è previsto per il 21 dicembre 2022; le nomination verranno annunciate il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023.

LA LISTA DEI CANDIDATI (IN ORDINE ALFABETICO):

‘Chiara’ di Susanna Nicchiarelli

‘Il Colibrì’ di Francesca Archibugi

‘Dante’ di Pupi Avati

‘Giulia’ di Ciro De Caro

‘L’immensità’ di Emanuele Crialese

‘Mindemic’ di Giovanni Basso

‘Nostalgia’ di Mario Martone

‘L’ombra di Caravaggio’ di Michele Placido

‘Le otto montagne’ di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

‘Piccolo corpo’ di Laura Samani

‘Il signore delle formiche’ di Gianni Amelio

‘La stranezza’ di Roberto Andò

