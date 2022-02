Governo, Orlando: “Il problema è arrivare al 2023, preoccupato da Salvini e M5s”

ROMA – Preoccupato più da Salvini, che potrebbe uscire dal governo per inseguire Meloni, o Conte, che guida un M5S nel caos? “Mi preoccupano entrambi, ma per ragioni diverse. Per quanto riguarda Salvini spero per l’interesse nazionale che non rincorra Meloni anche strizzando l’occhio a posizioni antieuropeiste e novax in un momento cruciale per l’attuazione del Pnrr e per la sconfitta della pandemia. Per quanto riguarda il M5S non parlerei di caos, ma di un passaggio difficile che mi auguro si risolva con un rafforzamento dell’alleanza progressista”. Lo dice il ministro del Lavoro Andrea Orlando, in una intervista al Corriere della Sera, dove spiega che il problema è “arrivare al 2023”.

LEGGI ANCHE: Sondaggio Dire-Tecnè: Centrodestra supera il 50%, ma la Lega è in forte calo

Orlando osserva: “Adesso si capirà chi ha insistito per preservare l’azione di governo convinto che sia una questione essenziale e chi invece ha posto il tema in modo strumentale”.

LEGGI ANCHE: Sondaggio Dire-Tecnè: un italiano su quattro boccia il governo, fiducia in Draghi ancora in calo