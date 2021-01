Bertinotti risponde a Prodi: “Io come Renzi? Imparagonabile, è rimasto nel ‘900…”

ROMA – Il parallelo di Prodi tra me e Renzi? “Sono colpito da quanto sia grande il senso di colpa di Prodi per quella vicenda. Dopo 22 anni Prodi ancora è colpito, eppure qualunque manuale di storia dovrebbe spiegargli che questi episodi sono sempre diversi, imparagonabili. Il professore forse si è distratto, è rimasto nel 900…”.A parlare è l’ex segretario di Rifondazione Comunista e presidente della Camera Fausto Bertinotti, che a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, ha risposto così ad una ‘frecciata’ lanciatagli ieri sera da Romano Prodi.

“Allora il governo di Prodi nacque solo per l’indispensabile sostegno dei comunisti. E poi ai tempi nessuno chiese un posto di governo”. Spiega Bertinotti. Quanto alle mosse del leader di Iv Matteo Renzi, “onestamente non ho ancora capito cosa voglia, e credo che come me siano in tanti, il che è indicativo di una stagione in cui la politica è scomparsa dalla scena. Chi è più di destra tra lui e Conte? Non si riesce a rispondere: non si capisce…”.