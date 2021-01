Operai Whirlpool di Napoli a Roma per consegnare calendario “Sulla nostra pelle”

NAPOLI – È arrivata a Roma la delegazione di operai Whirlpool del sito di via Argine di Napoli. I lavoratori – che sperano di poter consegnare il calendario 2021 ‘Sulla nostra pelle’ al premier Giuseppe Conte, ai ministri Stefano Patuanelli, Giuseppe Provenzano e Nunzia Catalfo, alla sottosegretaria Alessandra Todde e alle forze politiche – in questi minuti sono davanti a palazzo Chigi.

CALENDARIO WHIRLPOOL CONSEGNATO A BERSANI

I lavoratori Whirlpool del sito di Napoli Est hanno incontrato il deputato di LeU Pier Luigi Bersani consegnandogli il loro calendario.



“Siamo a Roma per consegnare alle massime cariche dello Stato il nostro calendario che in periodo di covid rappresenta per noi l’unica forma per protestare e tenere aperta la vertenza che ci sta accompagnando da 20 mesi. La nostra speranza è di poterlo consegnare direttamente al presidente del Consiglio e ad alcuni ministri affinché si rendano conto della forza e della volontà che gli operai di Whirlpool Napoli hanno e che vogliono continuare a lavorare e a fare lavatrici”. Queste le parole di alcuni degli lavoratori del sito di via Argine della multinazionale americana che stamani si sono diretti a Roma per consegnare il calendario 2021 ‘Sulla nostra pelle’ al premier Giuseppe Conte, ai ministri Stefano Patuanelli, Giuseppe Provenzano e Nunzia Catalfo, alla sottosegretaria Alessandra Todde e alle forze politiche.

Il calendario, realizzato dal Cral del sito napoletano, racconta attraverso le immagini la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori contro la multinazionale che il 31 ottobre scorso ha chiuso la produzione di lavatrici a Napoli dopo venti mesi di resistenza e mobilitazione.

LEGGI ANCHE: Whirlpool, “Sulla nostra pelle”: il calendario che ripercorre venti mesi di lotta