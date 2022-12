Da ‘Indiana Jones 5’ a ‘Barbie’: i film più attesi del 2023

ROMA – Il 2022 sta per concludersi. Un anno che ha regalato al pubblico delle storie meravigliose sul grande schermo. Tra i tanti, ‘Belfast’, ‘Licorice Pizza’, ‘Forever Young’, ‘Brado’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘The Batman’ e ‘La stranezza’. E ancora, ‘La fiera delle illusioni – Nightmare Alley’, ‘Ennio’, ‘Everything Everywhere All At Once’, ‘Cyrano’, ‘C’mon C’mon’, ‘Finale a sorpresa’, ‘Flee’, ‘Elvis’, ‘Bullet Train’ e ‘Pinocchio’. Da menzionare anche ‘The Fabelmans’, ‘Orlando’, ‘Matrix Resurrections’, ‘Un eroe’, ‘Una famiglia vincente – King Richard’, ‘Macbeth’, ‘Red’, ‘Red Rocket’, ‘Esterno notte’, ‘Black Phone’. Ultimi ma non ultimi: ‘Hustle’, ‘X: A Sexy Horror Story’, ‘Moonage Daydream’, ‘Triangle of Sadness’, ‘Bros’, ‘Piove’, ‘Bones and All’ e ‘Tori e Lokita’. Storie incredibili, diverse, sorprendenti ed emozionanti che accompagnano il pubblico verso il 2023, pieno di film attesissimi a partire da ‘Indiana Jones 5’, ‘Barbie’ e ‘Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1’.

BABYLON (DAL 19 GENNAIO)

Dal Premio Oscar Damien Chazelle, regista di ‘La La Land’ e ‘Whiplash’, un racconto memorabile ambientato nella Los Angeles degli Anni 20. ‘Babylon’ è una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood. Nel cast Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde.

KILLERS OF THE FLOWER MOON (DAL 23 GENNAIO)

Dall’ultimo gangster al primo western. Dopo il successo di ‘The Irishman’, Martin Scorsese chiude il filone che lo ha consacrato nel mondo del cinema e ne apre un altro con ‘Killers of the Flower Moon‘, il suo primo western. Ideato da Apple Studios, diretto e prodotto dal vincitore del premio Oscar Martin Scorsese che lo ha sceneggiato insieme a Eric Roth, il film è basato su best-seller ‘Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI’ di David Grann. DiCaprio interpreta Ernest Burkhart e Lily Gladstone interpreta Mollie Burkhart, una donna di etnia Osage che si innamora di Ernest. All’inizio della loro relazione, Mollie lo invita a cena e da quel momento stringono un legame molto forte. Ambientato nell’Oklahoma degli Anni 20, il film racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”. Originaria del Montana, Lily Gladstone discende dalla tribù dei Piedi Neri e Nasi Forati. Ha fatto il suo debutto cinematografico in Winter in the Blood di Alex e Andrew Smith ed è apparsa di recente in ‘Billions’ della Showtime, così come nei film di Kelly Reichardt ‘Certain Women’ e ‘First Cow’. Nel cast di anche Robert De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd e Sturgill Simpson.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA (DAL 15 FEBBRAIO)

Il nuovo film Marvel Studios ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’ arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Nel film, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile. Jonathan Majors si unisce al cast nel ruolo di Kang. Peyton Reed torna alla regia, mentre Kevin Feige e Stephen Broussard sono i produttori.

JOHN WICK 4 (DAL 23 MARZO)

John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (DAL 3 MAGGIO)

Il 3 maggio debutta al cinema l’attesissimo film Marvel Studios ‘Guardiani della Galassia Vol. 3’, che sarà l’ultimo atto della saga che ha introdotto nel Marvel Cinematic Universe un gruppo di improbabili supereroi capitanato da Peter Quill aka Star-Lord (Chris Pratt). Come anticipa il trailer nel secondo film della Fase 5 dell’MCU tornano tutti gli amati protagonisti. Oltre Pratt, anche Zoe Saldana nel ruolo di Gamora, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff e le voci di Vin Diesel e Bradley Cooper, rispettivamente Groot e Rocket Racoon nella versione originale del film.

INDIANA JONES E LA RUOTA DEL DESTINO (DAL 30 GIUGNO)

“Mi manca il deserto, mi manca il mare e svegliarmi ogni mattina chiedendomi quale meravigliosa avventura ci porterà il nuovo giorno”. Così Harrison Ford apre il primo trailer in italiano di ‘Indiana Jones e la Ruota del Destino’. Il nuovo lungometraggio Lucasfilm, diretto da James Mangold, debutterà al cinema a giugno 2023 e l’attesa è tutta per il ritorno del leggendario eroe archeologo che ha emozionato tante generazioni. Nel cast anche Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. Il quinto capitolo dell’iconico franchise di ‘Indiana Jones’ è accompagnato dalla colonna sonora composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

MISSION: IMPOSSIBLE DEAD RECKONING – PART 1 (DAL 14 LUGLIO)

Dopo il successo di ‘Top Gun: Maverick’, Tom Cruise torna sul grande schermo nei panni dell’iconico Ethan Hunt, alle prese nuovamente con una delle sue avvincenti missioni. Nel cast anche Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson e Simon Pegg e Nicholas Hoult.

OPPENHEIMER (DAL 20 LUGLIO)

‘Oppenheimer’ è il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan. Ambientata negli Anni 40, la storia racconta la figura dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer (intepretato da Cillian Murphy), la sua fama è legata alla costruzione della prima bomba atomica. Inoltre, il film mostrerà come si è arrivati a sviluppare l’ordigno durante la Seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti con il loro team di scienziati hanno dato vita al ‘Progetto Manhattan’, guidato da Oppenheimer. Nel cast, tra i tanti, anche Florence Pugh, Rami Malek, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr.

BARBIE (DAL 21 LUGLIO)

Margot Robbie ‘bionda pazzesca’ sulla prima immagine dell’attesissimo Barbie, il film sulla celebre bambola Mattel (che qui è in carne e ossa) diretto da Greta Gerwig (‘Lady Bird’, ‘Piccole Donne’) e al cinema nel 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures. La regista ha scritto il film con Noah Baumbach, in passato coppia anche nella vita. Se ve lo state chiedendo, sì c’è anche Ken. Il ‘bambolo’ sarà interpretato da Ryan Gosling. Nel cast ci sono anche il comico Will Ferrell, nei panni del CEO dell’azienda di giocattoli, America Ferrera, Simu Liu (Shang-Chi), Kate McKinnon, Issa Rae, Michael Cera ed Emma Mackey (l’amata Meave nella serie Netflix Sex Education). Cosa hanno in comune tutti questi personaggi? Sicuramente la vena comica!

DUNE – PARTE 2 (IN USCITA A NOVEMBRE)

Denis Villeneuve a raccontare le avventure di Paul Atreides (interpretato Timothée Chalamet) e del suo rapporto con Fremen Chani (interpretata da Zendaya). Il sequel riprenderà dalla fine del primo film: Paul in guerra, insieme ai Fremen, contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia.

