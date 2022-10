Nelle Marche disperso nei boschi un 27enne, lo cercano anche con i droni

ANCONA – Il Soccorso alpino delle Marche è impegnato dal tardo pomeriggio di ieri nella ricerca di un 27enne disperso in località Faete, in provincia di Ascoli Piceno. L’uomo, presumibilmente uscito per andare a cercare funghi, non ha fatto ritorno alla sua auto ed i Carabinieri di Arquata del Tronto, individuata la vettura, hanno diramato l’allarme e le ricerche sono attualmente in corso.

RICERCHE CON L’ELICOTTERO E CON I DRONI

Nella serata di ieri, dopo diverse ricognizioni dell’area ad opera del Pilota Sapr del Soccorso alpino delle Marche, è giunto anche l’elicottero dell’Aeronautica militare, che per ore ha scandagliato la zona dall’alto con a bordo un tecnico Cnsas, mentre oltre 15 tecnici erano impegnati nelle ricerche da terra. Sul posto anche unità cinofile da diverse regioni italiane del Cnsas e dell’Associazione nazionale Carabinieri, con la quale vige una collaborazione per quanto riguarda le attività di ricerca dispersi. Presenti anche Vigili del fuoco con unità cinofile e droni.

