Sarracino (Pd): “Al Sud la partita è apertissima. Avanti con il Salario Minimo”

NAPOLI – “Ci batteremo per il diritto di voto agli under 16. Il Pd è il primo partito tra i giovani e questo non è un caso: abbiamo stimolato una forte partecipazione dei giovani al voto e ci siamo preoccupati del presente dei ragazzi di oggi”. In un’intervista alla Dire Marco Sarracino, capolista nel collegio plurinominale Campania 1-02 della Camera dei deputati (collegio che comprende larga parte della provincia di Napoli) per il Partito democratico, traccia la linea del Pd e della coalizione di centrosinistra in vista del 25 settembre.

Trentatré anni, Sarracino guida la segreteria metropolitana del Pd dal 2019 ed è uno dei giovani capolista scelti direttamente da Enrico Letta per guidare le liste sui territori. Il collegio nel quale si candida include quasi tutti i comuni dell’area metropolitana di Napoli, territorio tra i più densamente popolati d’Italia e ricco di contraddizioni. “La partita al Mezzogiorno è apertissima – sottolinea Sarracino -. Ha fatto bene il segretario Letta a lanciare ieri a Taranto una Carta per il Sud: siamo l’unica forza politica che sta difendendo il Mezzogiorno da una destra che invece vuole spaccare l’Italia”.

“VOGLIAMO DARE LA POSSIBILITÀ AI RAGAZZI DI COSTRUIRSI UN PRESENTE E UN FUTURO AL SUD”

“Se la destra fa la sua campagna elettorale sull’immigrazione, noi incentriamo la nostra sull’emigrazione, denunciando quello che si è verificato in questi anni nel Mezzogiorno: centinaia di migliaia di ragazzi sono andati via dalle nostre città perché il tasso di accesso ai servizi minimi essenziali al Sud è tra i più bassi d’Europa. Mettendo i giovani al centro del programma del Pd – spiega il candidato dem – vogliamo dare la possibilità ai ragazzi di costruirsi, prima che un futuro, un presente nelle nostre città e nelle nostre comunità”.

Tre le priorità: lavoro, ambiente, casa, quindi “il diritto ad avere una casa – sottolinea il segretario del Pd di Napoli -, la possibilità per un under35 di avere mutui a tassi vantaggiosi, di poter pagare l’affitto. Guardiamo ai giovani, alle loro sofferenze”. La battaglia prioritaria è quella per salvare il lavoro, soprattutto quello giovanile, dalla precarietà. “È fondamentale assicurare un salario minimo garantito ai lavoratori. Questa è la priorità del Partito democratico – osserva Sarracino -. Una delle parole d’ordine della campagna elettorale è proprio questa: protezione sociale”.

“CREARE NUOVI POSTI DI LAVORO SOPRATTUTTO NELLE PERIFERIE”

A garantirla, fino ad oggi, è stato il reddito di cittadinanza, la battaglia elettorale – nel 2022 esattamente come nel 2018 – del Movimento 5 Stelle. “È chiaro che il reddito di cittadinanza è stato sicuramente utile a fronteggiare la crisi economica che abbiamo avuto durante la pandemia, ma – afferma Sarracino – qualcosa non ha funzionato, soprattutto dal punto di vista delle politiche attive per il lavoro. Il nostro tema, quindi, è creare nuovi posti di lavoro, soprattutto nelle periferie. Ma pensiamo a un lavoro che sia di qualità e che abbia un salario all’altezza del nostro Paese. Lo facciamo attraverso la costruzione di politiche attive per il lavoro e il sostegno alle imprese soprattutto per le assunzioni a tempo indeterminato”.

Nessun ripensamento sulle porte chiuse al Movimento 5 Stelle? “Siamo candidati l’uno contro l’altro, puntiamo a vincere e vinceremo senza di loro. I 5 Stelle hanno deciso di interrompere il rapporto con il Pd facendo cadere il governo Draghi, una scelta inspiegabile e incomprensibile. Un governo nel pieno delle sue funzioni avrebbe potuto affrontare l’emergenza energetica con maggiore forza. Il tema del caro bollette è sparito dalla campagna elettorale, solo il Pd lo ha inserito tra le priorità”.

“IL PARTITO DEMOCRATICO SARÀ LA VERA SORPRESA”

Sarracino è convinto di un buon risultato elettorale in Campania e nel Paese. “Negli ultimi due anni – dice – non ci siamo mai dati obiettivi, abbiamo dato sempre il massimo. Gli ultimi due anni sono stati i più importanti dal punto di vista delle vittorie elettorali del Pd nell’area metropolitana di Napoli, nonostante tutti dicessero che avremmo perso. Sappiamo che, dando il massimo, otterremo un risultato importante e che il Pd può essere la vera sorpresa anche a livello nazionale“.

Il voto sarà decisivo anche per gli assetti del Nazareno? Bonaccini forse aspetta un passo falso… “Tutti i dirigenti, i militanti e gli iscritti del Pd sono impegnati nella battaglia elettorale. Il congresso – assicura il capolista dem – non è all’ordine del giorno. Siamo impegnati per sconfiggere la destra, una destra che vuole togliere risorse al Sud, modificare il Patto per Napoli, spostare le risorse del Pnrr al Nord. Siamo tutti impegnati nella campagna elettorale. Nessuno di noi parla di congressi“. E Letta è atteso nel napoletano per la chiusura della campagna elettorale. “Letta – annuncia Sarracino – verrà in Campania la prossima settimana”.

