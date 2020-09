Coronavirus, 1.501 nuovi casi e 6 morti

ROMA – Sono 1.501 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 92.706 tamponi effettuati. Ieri erano stati 1616 con 98.880 tamponi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal Ministero della Salute.

I decessi per coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore sono 6, ieri erano stati 10. 182 le persone con coronavirus in terapia intensiva, 7 piu’ di ieri.