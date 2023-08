Musk-Zuckerberg, il numero 1 di Meta: “Sono pronto alla sfida, vi dirò io quando”

ROMA – “Amo questo sport, sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarà accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino a quel momento, per favore presumete che tutto ciò che dice non è stato concordato. Condividerò i dettagli sul mio prossimo combattimento quando sarò pronto”. Lo scrive sul social Threads Mark Zuckerberg, riferendosi alla lotta con il numero uno di X, Musk, annunciata nelle scorse ore e che si svolgerà in Italia.

Tutto è cominciato lo scorso giugno, quando Zuckerberg- già ‘padre’ di Facebook e ora proprietario di Instagram e WhatsApp, tra le altre cose- ha annunciato la nascita di un nuovo social network, Threads, concorrenziale per Twitter, ormai divenuto X dopo l’acquisto da parte di Musk. Il patron di Tesla e di Space X ha allora affidato ai social il suo messaggio: “Sono pronto a combattere”. Non era una metafora. Gli ultimi messaggi in Rete fanno supporre che il teatro scelto per la social-tenzone sia l’Italia, con Musk che ha parlato direttamente con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Oggi il messaggio di Zuckerberg, che mette un freno a queste ipotesi. Ma non le esclude.