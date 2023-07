Twitter cambia logo e saluta l’uccellino: al suo posto una ‘X’ bianca

ROMA – La svolta è arrivata. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava solo un rumor privo di certezza, si è concretizzato in queste ore: Twitter ha cambiato logo. Al posto dello storico uccellino è arrivata una ‘X’ bianca, segno evidente di quella rivoluzione portata avanti dal proprietario Elon Musk. D’altronde l’inventore della Tesla ha sempre sostenuto di amare la ‘X‘, tanto da cambiare il nome commerciale di Twitter in ‘X Corp’. Per non parlare dell’azienda aerospaziale Space X, sempre di sua proprietà.

Il prossimo passo è quello di creare un’app simile alla cinese WeChat. Ad annunciare il cambio logo è stato lo stesso Musk con un video e un tweet.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023