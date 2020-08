Zona rossa a Napoli, cluster in due alberghi: uno è il Castello delle Cerimonie

NAPOLI – Fino al prossimo 25 agosto a Sant’Antonio Abate (Napoli) sono chiusi cimiteri, parchi, chiese, palestre, centri sportivi e biblioteche. Stop al mercato comunale e alle attivita’ dei centri estivi. È inoltre obbligatorio l’utilizzo della mascherine anche in tutte le aree all’aperto del perimetro comunale. La misura si e’ resa necessaria dopo alcuni contagi registrati in due strutture ricettive del comune, gli hotel villa Palmentiello e La Sonrisa, l’albergo dove viene registrato il programma ‘Il Castello delle Cerimonie’ in onda su Real Time. I contagiati sono attualmente 27. La mini zona rossa di via Croce Gragnano, intanto, e’ interamente chiusa al transito ed e’ stato posizionato un ambulatorio mobile per sottoporre ad analisi medica tutti gli attuali positivi residenti.

Disposta anche la chiusura dei varchi e accessi secondari alla strada. Ai residenti sara’ garantita l’assistenza e la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessita’. Prevista anche l’esecuzione di test sierologici e tamponi sui cittadini di Sant’Antonio Abate. Le stesse misure interessano le persone che hanno partecipato a feste o eventi in quelle strutture ricettive.

“Invitiamo i restanti residenti a non allontanarsi per alcun motivo dalla zona rossa per recarsi da medici o in ospedali per sottoporsi all’analisi del tampone”, dice la sindaca, che da quest’oggi ha attivato un numero Whatsapp 3200174664 per informazioni su tutte le disposizioni vigenti sul territorio.