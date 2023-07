I Placebo in Italia, Brian Molko insulta Giorgia Meloni dal palco: “Razzista e fascista. Vaff******”. Le sue parole finiscono in Procura

ROMA – I Placebo in Italia si sono esibiti a Nichelino, in provincia di Torino, per una delle date nel nostro Paese del loro tour. E dal palco dello Stupinigi Sonic Park il gruppo si è lasciato andare in una serie di offese indirizzate a Giorgia Meloni.

“Pezzo di m***a, fascista, razzista, vaff******”, dice il frontman del gruppo tra gli applausi dei 5mila presenti. Le forze dell’ordine presenti hanno segnalato quanto accaduto alla Procura di Torino per le verifiche del caso.

Video Credit: TikTok @saporeditrash