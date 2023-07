Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare il 15 e 16 luglio

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 15 LUGLIO

Ore 18.00 PLUTONE E PROSERPINA A VILLA BONELLI

Teatro di figura (consigliato dai 4 anni in su)

Tra gli appuntamenti di ‘Stravilla – Villa Bonelli Playground’ ecco anche il Teatro di figura. Plutone e Proserpina vuole spiegare ai più piccoli come gli uomini, tanto tempo fa, guardassero con attenzione la natura senza riuscire a capirla e, proprio per questo, usavano favole e miti per spiegarla.

“Un signore, con un cappello e una valigia, narra una storia antica, usando solo qualche oggetto e le sue mani. Dalla sua valigia sbucheranno marionette, burattini, cappelli, fiori e fulmini per rivivere insieme la storia di Proserpina. La bellissima fanciulla viene rapita da Plutone e finisce per passare sei mesi negli inferi lasciando la terra al gelido inverno e sei mesi in superficie con sua madre Cerere che, per la gioia, spandeva su tutta la terra una primavera carica di vita. Un mito che parla del continuo rinnovarsi della natura e di come ad ogni morte segue una rinascita, ad ogni fine un nuovo inizio. Una delle più antiche storie d’amore di cui si abbia notizia, quella tra il dio delle profondità e la giovane figlia della terra”. In scena Francesco Picciotti e Francesca Villa.

COSTO: Gratis – Per maggiori informazioni 3285956448

Villa Bonelli è via Camillo Montalcini, 1

ECCO COSA FARE IL 16 LUGLIO

Ore 10.30 PICCOLI ESPLORATORI A VILLA MEDICI

Dai 5 agli 11 anni

Una visita didattica consigliata per famiglie con bambini da 5 a 11 anni, che fa trasformare i giovani visitatori in grandi esploratori di opere d’arte! Muniti di taccuino dell’esploratore e di matita, i partecipanti cercano animali e creature fantastiche fatti di materiali diversi come il marmo, il bronzo e la pittura. Ma attenzione, alcuni sono in carne ed ossa! L’attività è intervallata da giochi, indizi e momenti di creazione artistica per una grande avventura tra tesori artistici e storie mitologiche che si nascondono a Villa Medici.

COSTO: 7€ per partecipante (bambino e adulto), biglietto online su Ticketlandia

Villa Medici è in viale Trinità dei Monti, 1

ECCO COSA FARE IL 15 e 16 LUGLIO

Ore 18.30 IL GIOCO LIBERA TUTTI ALLA CITTÀ DELL’ALTRA ECONOMIA

L’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva presenta alla Città dell’Altra Economia: Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Fino al 17 settembre, dalle 18.30 alle 20, l’artista Valerio Bonsegna proporrà ai piccoli visitatori ‘Il gioco libera tutti’. Un allestimento di una ventina di giochi dell’antica tradizione. L’idea è quella di ritornare a trattare con materiali naturali come legno, stoffa, bambù, ferro e oggetti riciclati riscoprendo la semplicità della creatività e sviluppare la manualità e l’immaginazione.

COSTO: Gratis

La Città dell’Altra Economia è in largo Dino Frisullo

Dalle 19.00 THIS IS WONDERLAND AL GIARDINO DELLE CASCATE AL LAGHETTI DELL’EUR

Nonostante la Formula E che sfreccerà per le strade dell’Eur, i 40mila metri quadri del parco del Giardino delle Cascate si illumineranno con le installazioni, le performance e gli spettacoli di This is Wonderland. Un’ambientazione magica per grandi e piccoli per rivivere gli scenari di Alice nel Paese delle Meraviglie. In una vera e propria esperienza immersiva, i visitatori saranno alle prese con le pareti magiche del Labirinto di Carte o le sfide a scacchi con la Regina di Cuori, per poi ritrovarsi in mezzo a pedine incantate. Sulle altalene del Cappellaio Matto si spicca il volo a ritmo di musica tra fantasia e meraviglia e poi ecco il mondo dell’illusione con installazioni tutte specchi. Iconica e immancabile nel mondo di Alice non poteva mancare l’Area del Tè dove festeggiare un buon non compleanno tra dolci e delizie.

Attraversando il bosco si arriva invece nel nebbioso mondo del Brucaliffo, in cui si nasconde il Shisha Bar dai sapori arabeggianti. A performer internazionali sono affidati racconti ‘favolosi’, i loro spettacoli sono in una piazza tutta scoprire all’interno del parco.

COSTO: 12,00 euro durante la settimana, 15,00 euro nei weekend – I biglietti si possono acquistare su Ticketone

Il Giardino delle Cascate è al Laghetto dell’Eur, Passeggiata del Giappone

Ore 19.30 SCONCERTO D’AMORE – CIRCOinfest A VILLA TORLONIA

Per tutti

Il palcoscenico all’aperto di ‘CIRCOinfest’, prodotto dal Teatro di Roma nel Campo dei tornei a Villa Torlonia porta in scena per questo weekend lo spettacolo della compagnia Nando e Maila con una storia d’amore travagliata intitolata ‘Sconcerto d’amore’. Un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore, dove un’imprevedibile orchestra di strumenti passa dal rock all’opera fino alla musica pop suonando a testa in giù dai tessuti aerei.

COSTO: Intero 11,03 euro, bambini 7,72 euro online. La biglietteria è aperta 2 ore prima dell’inizio della replica.

CIRCOinfest accoglie anche bambini e famiglie che aderiscono al primo progetto di welfare culturale ‘Sciroppo di Teatro’, una vera e propria ‘prescrizione medica’ degli spettacoli del Festival rivolta ai ragazzi e genitori della città di Roma da parte dei pediatri, per incoraggiare la partecipazione e l’accessibilità di un pubblico svantaggiato all’offerta teatrale (con tariffe agevolate a 3€).

Villa Torlonia è in Via Lazzaro Spallanzani 1/a