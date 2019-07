Sigarette, i contrabbandieri esistono ancora. E lavorano in 150 paesi

ROMA – I contrabbandieri? Esistono ancora e ogni anno riescono a far girare illegalmente 132 miliardi di sigarette che vengono poi consumate in 57 paesi tra Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Asia centrale. Questa cifra corrisponde al 10% del loro consumo totale. I percorsi per far passare le stecche illegali? Ce ne sono quasi 900 diversi. Lo rivela la ricerca “Ittp Nexus in Europe and Beyond”, che è stata condotta da Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore e finanziata dalla Pmi Impact Initiative.

Lo studio individua e quantifica i flussi illeciti di sigarette verso i paesi dell’Unione Europea che attraversano il Nord Africa, il Medio Oriente e l’Asia centrale ed evidenzia le connessioni esistenti tra questi flussi e la struttura politica, legislativa e socio-economica dei paesi che attraversano. Tramite questo processo, lo studio mette in luce i fattori che agevolano il traffico transnazionale illecito di sigarette.

Cosa succede in Italia

Nel 2017, sono entrate in Italia 5,5 miliardi di sigarette attraverso flussi illeciti provenienti da 25 diversi paesi. Lo studio evidenzia una diminuzione dei traffici rispetto al periodo 2008-2012 durante il quale la media dei flussi in ingresso era pari a 9,5 miliardi di sigarette l’anno.

Queste sigarette entrano principalmente dalla Slovenia (1 miliardo), via mare dagli Emirati Arabi Uniti (0,9 miliardi) e dall’Austria (0,8 miliardi). Tra gli oltre 100 paesi di origine delle sigarette illecite trasportate in Italia, gli Emirati Arabi Uniti occupano il primo posto (1 miliardo), seguiti da Romania (0,4 miliardi), Ucraina (0,4 miliardi) e Corea del Sud (0,4 miliardi).

Nello stesso anno, oltre 4 miliardi di sigarette sono state trasportate illegalmente fuori dall’Italia verso 14 diversi paesi. La maggior parte di queste è diretta in Francia (1 miliardo), in Svizzera (0,8 miliardi) e in Austria (0,7 miliardi).

Inoltre, la ricerca rivela che nel 2017 sono state consumate in Italia tra i 3 e i 3,5 miliardi di sigarette illecite. Ucraina, Emirati Arabi Uniti e Corea del Sud sono i principali paesi di origine delle sigarette consumate, mentre la provenienza di 1,9 miliardi di sigarette illecite è sconosciuta.