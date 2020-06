VIDEO | Piazza Maggiore e le altre: ecco l’estate su prenotazione a Bologna

Per gestire le presenze in occasione delle proiezioni, però, la piazza “sarà chiusa”, spiega l’assessore. Perchè anche a questa rassegna si potrà accedere solo su prenotazione, utilizzando il sito di Bologna Estate. La maggior parte delle iniziative saranno a ingresso gratuito, mentre per quelle a pagamento (vedi alla voce concerti) si potrà utilizzare il circuito Vivaticket. “Ci sarà un software che distribuirà i posti che devono essere distanziati e ci sarà la possibilità di richiederli per gruppi familiari”, anticipa Lepore. Poi, arrivati sul posto, ci saranno degli operatori “che proveranno la febbre e daranno i dispositivi di protezione a chi non li ha”, continua Lepore.

Sono già pronte le mascherine ad hoc, con il logo di Bologna Estate: “Chi non avrà la mascherina non potrà entrare, quindi noi le distribuiremo ma- è l’invito di Lepore- è molto importante che le persone arrivino già con le dotazioni, visto che ormai tutte le hanno e sono facilmente accessibili”. Infine, gli spettatori dovranno seguire i percorsi segnalati per l’ingresso e l’uscita.

“Sarà un’estate importante per la nostra comunità e i cittadini che hanno sofferto durante questo periodo d’emergenza: ancora la prudenza dev’essere la nostra linea maestra- avverte l’assessore- ma la notizia è che Bologna Estate c’è”: non a caso, proprio queste tre ultime parole rappresentano lo slogan scelto per il cartellone 2020. “La cultura a Bologna è una sicurezza, in tutti i sensi“, sottolinea Lepore, certo di poter affermare che “la scommessa dell’estate è vinta perchè soprattutto perchè c’è un’amministrazione forte capace di dare sicurezza ai cittadini”.