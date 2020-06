Aeroporto di Reggio Calabria, 25 milioni per ristrutturazione e messa in sicurezza

REGGIO CALABRIA – Sacal (societa’ aeroporti calabresi), ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Enac hanno firmato oggi la convenzione che regolamenta il finanziamento statale di 25 milioni di euro destinato alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto dello Stretto Tito Minniti di Reggio Calabria.

Sono previsti nove interventi, definiti e concordati fra le parti, tutti ritenuti indispensabili per il miglioramento dell’aerostazione e che consentiranno di adeguare lo scalo ai requisiti del regolamento europeo. Sacal svolgera’ il ruolo di stazione appaltante ed avviera’, per step, tutte le procedure necessarie, a iniziare dalle progettazioni definitive degli interventi, gia’ preliminarmente definite dai propri uffici tecnici. Inoltre, sono in corso da tempo interlocuzioni con il dipartimento Infrastrutture, lavori pubblici e mobilita’ della Regione Calabria, relativamente ai progetti di sviluppo dell’aerostazione di Lamezia Terme (Catanzaro).

