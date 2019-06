Prof sospesa a Palermo, i legali fanno ricorso: “Sanzione illegittima”

PALERMO – I legali dell’insegnante palermitana Rosa Maria Dell’Aria, sospesa per non avere vigilato su una presentazione PowerPoint dei propri studenti che accostava le leggi razziali del ventennio fascista al decreto sicurezza, hanno depositato il ricorso per l’ottenimento della dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare adottata.

Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Fabrizio La Rosa e Alessandro Luna, presso la sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, contro il ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico regionale. L’insegnante, rientrata regolarmente in classe al termine della sanzione, il 23 maggio aveva incontrato i ministri dell’Istruzione e dell’Interno, Marco Bussetti e Matteo Salvini, per trovare una via d’uscita al caso.

Un incontro tra i legali e i tecnici del ministero si era svolto anche il 30 maggio, con l’individuazione di una soluzione al problema: un documento da firmare presso l’Ufficio provinciale del lavoro che avrebbe dovuto dichiarare illegittima la sospensione dal servizio e annullare tutte le conseguenze giuridiche del provvedimento contestato. Una via d’uscita che, tuttavia, non è stata più percorsa.