Halle Bailey: “Con La Sirenetta sono cresciuta come donna”

ROMA – “Una sirena non ha lacrime e, per questo, soffre molto di più”. Una citazione della fiaba di Hans Christian Andersen con cui il regista Rob Marshall apre ‘La Sirenetta’, rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione Disney nel 1989. Dal 24 maggio nelle sale italiane, il film vede nei panni della protagonista l’attrice e cantante Halle Bailey (insieme alla sorella Chloe formano il duo Chloe x Halle, che ha ottenuto cinque nomination ai Grammy Award). Una scelta che, inizialmente, ha innescato qualche polemica perché afroamericana. Nel cartone, invece, è bianca, con i capelli rossi e gli occhi azzurri. La meravigliosa performance di Halle, però, è la risposta ad ogni dissenso. “Interpretare Ariel mi ha aiutato a trovare me stessa, sono cresciuta con lei come giovane donna perché ho iniziato a lavorare al progetto quando avevo 18 anni e l’ho terminato a 23 anni“, ha detto Bailey durante la conferenza stampa globale. “Ho vissuto anni di profondo cambiamento insieme ad Ariel, mi rivedo in lei, nelle sue passioni, nella sua determinazione, nel far valere le proprie ragioni e nella capacità di affrontare le paure. Durante le lavorazioni – ha continuato – ho cercato di fare mie queste qualità. Ariel mi ha insegnato tanto“.

Nel film – accompagnato dalle canzoni di Howard Ashman e Alan Menken, che ha scritto nuovi brani insieme a Lin-Manuel Miranda – anche Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric, Javier Bardem in quello di Re Tritone, Melissa McCarthy in quello della malefica strega del mare Ursula, Noma Dumezweni in quello della regina Selina, Jacob Tremblay è la voce del pesciolino Flounder, Daveed Diggs quella del granchio Sebastian (nella versione italiana è doppiato da Mahmood) e Awkwafina quella del gabbiano Scuttle, reso qui di genere femminile.

La storia è quella che tutti (o quasi) conoscono: Ariel (doppiata in italiano da Yana C per le canzoni e Sara Labidi per i dialoghi) è una ribelle e determinata sirena affascinata dal mondo degli umani con cui non può interagire per divieto del papà, Re Tritone. La sirenetta, però, disubbidisce al padre. Durante un naufrago salva quello che poi si è rivelato essere il giovane principe Eric. Ed è qui che Ursula vuole mettere i suoi tentacoli per conquistare il potere che suo fratello Tritone le ha tolto, spedendola negli abissi dell’oceano.

“Questa è una storia contemporanea perché la protagonista è una giovane donna che si sente fuori posto. E per questo intraprende un viaggio per scoprire se stessa”, ha dichiarato a Rob Marshall. Per farlo, Ariel disobbedisce a suo padre. “Lui ama così profondamente Ariel da impedirle di essere libera, per paura di perderla. A volte i genitori imparano molto dai figli, per esempio capire che è giusto lasciare spazio per trovare la propria strada“, ha detto Bardem.

Ne ‘La Sirenetta’ c’è l’Italia. Il film è stato girato anche in Sardegna “perché aveva tutto: le acque e le spiagge più belle. E non solo, ci abbiamo ritrovato anche quei paesaggi aspri raccontati dalla favola di Andersen”, hanno raccontato Marshall e il produttore John DeLuca.