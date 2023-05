Eurovision 2023, l’ordine di uscita dei cantanti in finale. Ecco quando canta Marco Mengoni

Foto dal profilo Twitter di Marco Mengoni

ROMA – I giochi sono fatti. Con la seconda semifinale dell’edizione 2023 di Eurovision, andata in onda ieri sera su Rai2, è stata definita la lista dei 26 Paesi che si contenderanno la vittoria finale domani sera. A partire dalle 20.40 la diretta sarà trasmessa su Rai1, RaiPlay, Rai Italia, Rai Radio2.

Marco Mengoni salirà sul palco della Liverpool Arena con “Due vite”. Tra gli italiani in concorso non ce l’hanno fatta i Piqued Jacks, di Buggiano in provincia di Pistoia, che rappresentavano San Marino. Ci sarà, invece, Alessandra Mele, in gara per la Norvegia.

L’ORDINE DI USCITA

Alla fine della seconda semifinale sono stati assegnati i codici di voto, quindi, l’ordine di uscita dei cantanti. Ecco quando vedremo Marco Mengoni:

Austria Portogallo Svizzera Polonia Serbia Francia Cipro Spagna Svezia Albania Italia Estonia Finlandia Repubblica Ceca Australia Belgio Armenia Moldavia Ucraina Norvegia Germania Lituania Israele Slovenia Croazia Regno Unito