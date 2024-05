Piogge record in Veneto: cedono argini, allagamenti e frane. Colpito anche il trevigiano

Zaia: "Situazione critica, gravi danni in varie parti del territorio".

BOLOGNA – Il Veneto fa i conti dopo due giorni di piogge incessanti. In mattinata si è placata la furia delle precipitazioni, ma la situazione dovuta al maltempo “è critica: siamo reduci da 48 ore con piogge record, con sfondamenti arginali, allagamenti e tracimazioni”. Non ci gira attorno il presidente del Veneto, Luca Zaia che in giornata terrà una conferenza stampa per far il punto della situazione. La Regione, annunciando l’incontro con gli organi di informazione, parla di “grave ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, provocando gravi danni in varie parti del territorio” .

STOP PRECIPITAZIONI. MA NEL TREVIGIANO SITUAZIONI CRITICHE



La Protezione civile del Veneto ha emesso un bollettino alle 7 con un aggiornamento della situazione meteo che indica che nelle ultime sei ore si registra l’assenza di precipitazioni, ma diverse situazioni critiche per le precipitazioni intense di ieri sera in quasi tutte le province. Le forti piogge su un arco di tempo ristretto, informa una nota, “hanno comportato estesi e consistenti allagamenti che coinvolgono i centri abitati dei Comuni di Asolo e Castelfranco Veneto“. Ulteriori allagamenti sono segnalati nei Comuni di Quarto d’Altino, Altivole, Casier, Fonte, Mogliano Veneto. C’è stata la rottura arginale del Muson dei Sassi in Comune di Camposampiero con la divagazione delle acque verso i territori a est del camposampierese e confinati a sud dall’argine del Muson Vecchio. Si segnalano smottamenti di terreno che ostruiscono la viabilità nell’area pedemontana trevigiana e bellunese. Permangono diffusi allagamenti prevalentemente nelle province di Vicenza e Padova per effetto delle precipitazioni dei due giorni scorsi.



LE PREVISIONI: NUOVI ROVESCI SU ZONE MONTANE E PEDEMONTANE CENTRO-ORIENTALI

Le previsioni meteo sul Veneto indicano che nella mattinata precipitazioni in prevalenza assenti, dalle ore centrali invece sarà possibile qualche nuova precipitazione sparsa anche con rovesci o locali temporali specie su zone montane-pedemontane centro-orientali. Nel corso della giornata si avrà il transito dei colmi di piena alle sezioni di pianura-foce di Piave, Livenza, Brenta e Bacchiglione. Il Bisatto ed il Fratta-Gorzone potranno mantenere livelli sostenuti dovuti allo smaltimento delle acque presenti nella rete secondaria. In assenza di precipitazioni le porzioni montane dei corsi d’acqua continueranno a presentare decrementi dei livelli.

LEGGI ANCHE: Maltempo in Veneto, Zaia al governo: “48 ore devastanti, venga dichiarato lo stato di emergenza”

LEGGI ANCHE: Maltempo, in Veneto si alza l’allerta. Zaia: “Non fate foto ai fiumi in piena, evitate di uscire”