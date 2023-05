Eurovision 2023, social impazziti per Cipro: chi è Andrew Lambrou

ROMA – Social impazziti per Andrew Lambrou, l’artista che gareggia per Cipro all’Eurovision 2023. Il cantante ieri sera si è esibito sul palco di Liverpool mandando in brodo di giuggiole i telespettatori italiani. A incantare, oltre la spettacolare esibizione di “Break a Broken Heart“, tra fiamme e cascate, l’avvenente aspetto dell’artista, che ha passato le semifinali e si esibirà domani nella serata conclusiva della kermesse.

We demand to know who broke Andrew's heart because why? 🇨🇾 #Eurovision pic.twitter.com/Ptqmvp9ltx — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2023

CHI È ANDREW LAMBROU, RAPPRESENTANTE DI CIPRO A EUROVISION 2023

Classe 1998, Andrew Lambrou è nato a Sydney in Australia e ha 25 anni. La passione per la musica nasce da piccolo e viene coltivata decidendo di iscriversi all’AMS Music School dove ha imparato a suonare il pianoforte. Nel 2015 ha partecipato a X Factor Australia ma è stato eliminato agli Home Visit. Nello stesso anno ha pubblicato il singolo “Throne”. Nel 2021 si è posizionato settimo agli Eurovision – Australia Decides 2022. Della sua vita privata non si sa molto, ma sembrerebbe essere single.