VIDEO | FOTO | A Bologna torna il mercato contadino. Ed è a senso unico

BOLOGNA – Formaggi e verdure vanno via come un tempo, nonostante le ansie da Covid-19 e le misure da seguire per il contenimento dell’epidemia. Dopo due mesi di stop forzato, oggi primo giorno di riapertura per il mercato contadino di piazza Spadolini, a Bologna: e da parte dei clienti “la risposta c’è. Penso che grossomodo se non riusciamo a raggiungere la stessa gente dell’ultima volta che siamo venuti, ci andremo molto molto vicini”, affermava stamattina Luca Franceschelli della Cia di Bologna, impegnato con altri colleghi a gestire l’afflusso degli avventori.

“Dopo due mesi di fermo siamo riusciti finalmente a partire“, spiega alla ‘Dire’ Franceschelli, “naturalmente con delle limitazioni per contingentare le presenze dentro l’area mercatale”. Cosa che “comporta qualche sacrificio, sia per noi sia per i clienti, che possono entrare uno per banchetto- continua Franceschelli- e noi dobbiamo transennare tutto e fare in modo che la gente non possa entrare senza passare dall’entrata”. La porzione di piazza in cui si trovano i banchi dei produttori, in pratica, è circondata da transenne e nastro bianco e rosso. I clienti possono entrare solo da un varco, presidiato da un operatore che dà l’ok in base a quanta gente è presente ai banchi. Poi bisogna per forza uscire dal lato opposto, senza poter mai tornare indietro. In pratica “c’è un senso unico”, spiega Franceschelli: “Chi oltrepassa un banchetto, per evitare l’incrocio tra persone non può più tornare ai banchetti che ha già oltrepassato”. Si aggiungono cartelli con l’invito a mantenere la distanza di un metro e il divieto di toccare la merce. Mentre Franceschelli parla, all’ingresso del mercato bisogna fare anche un po’ di fila.