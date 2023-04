Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 12 aprile 2023

UNA NUOVA PIATTAFORMA PER LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI DELLA MODA MADE IN ITALY

Tracciare attraverso una piattaforma digitale tutto il percorso che compie un capo d’abbigliamento, dalla materia prima al fine vita, grazie alla blockchain. È questo l’obiettivo del progetto Trick, che vede coinvolta Enea nel consorzio attuatore, costituito da 31 aziende, associazioni, enti no profit e centri di ricerca di 11 Paesi. Grazie all’applicazione sarà possibile tracciare la qualità dei processi produttivi, la salubrità e la circolarità delle materie prime utilizzate per la produzione dei capi. Trick prevede l’introduzione di diversi servizi, dalle Certificazioni di origine preferenziale del prodotto, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla valutazione dell’impatto ambientale. Il progetto, finanziato nell’ambito del programma quadro Horizon 2020, contribuirà a garantire l’originalità dei capi, prevenendone la contraffazione, e concorrerà a tutelare i consumatori contro l’utilizzo di prodotti chimici pericolosi, certificando anche i requisiti di protezione dei lavoratori. Questi e altri servizi verranno resi disponibili su un marketplace di servizi B2B. Trai focus principali del progetto anche la circolarità dei processi produttivi, attraverso il recupero dalla filiera delle informazioni necessarie ad assicurare un miglior riuso delle fibre dei prodotti al momento del fine vita.

TERNA E L’ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA INSIEME PER L’INNOVAZIONE E LA RICERCA

Terna, e l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) hanno siglato un accordo di collaborazione quinquennale per lo studio e la realizzazione di soluzioni robotiche innovative a supporto delle attività sul campo dell’azienda che gestisce la rete elettrica italiana. Si pensa a nuove soluzioni tecnologiche a supporto delle attività di ‘Operations & Maintenance’ consolidate nella gestione quotidiana di circa 75mila chilometri di linee elettriche ad alta e altissima tensione e delle oltre 900 stazioni elettriche su tutto il territorio italiano. L’Istituto Italiano di Tecnologia e Terna hanno già individuato alcuni primi casi specifici da sviluppare e sperimentare insieme, quali, ad esempio: robot autonomi capaci di effettuare attività sui sostegni delle linee aeree, sistemi avanzati per il monitoraggio delle stazioni elettriche in assenza di operatori, nonché dispositivi come gli esoscheletri a supporto delle attività del personale in campo. Nel corso della collaborazione, inoltre, Terna e IIT valuteranno anche l’opportunità di adottare azioni volte alla protezione della proprietà intellettuale con l’obiettivo di tutelare e valorizzare i risultati delle ricerche.

‘E-TECH EUROPE’, LE NUOVE FRONTIERE DEI VEICOLI ELETTRICI IN FIERA A BOLOGNA

Il 19 e 20 aprile i principali produttori nazionali e internazionali della filiera del settore dei veicoli ad alimentazione elettrica si danno appuntamento a Bologna Fiere per la seconda edizione di E-Tech Europe 2023. Si tratta dell’evento fieristico più importante d’Italia dedicato alle soluzioni e tecnologie per la produzione dei veicoli elettrici, dalle automobili ai mezzi spaziali, dalle moto agli aeroplani, con un’intera area dedicata alla produzione, al recupero e riciclo delle batterie di ultima generazione nel segno dell’ecosostenibilità ad emissione zero. Saranno presenti oltre 260 aziende impegnate nello sviluppo e nella produzione di veicoli elettrici con le loro tecnologie e i loro prodotti, con numerosi drive test in loco, sessioni dimostrative, workshop e incontri. Un’importante area sarà riservata alla ricerca e allo sviluppo delle nuove tecnologie con ben sei istituti universitari nazionali d’eccellenza presenti.

LA CINA PRONTA A CONQUISTARE L’ORBITA BASSA CON 13MILA SATELLITI, FARA’ CONCORRENZA A STARLINK

Secondo quanto riportano i media cinesi, Pechino starebbe preparando a lanciare quasi 13mila satelliti in orbita bassa per fare concorrenza alla società americana guidata da Elon Musk ‘Starlink’ e lanciare così un servizio di fornitura satellitare di internet a banda ultralarga per garantire accesso alla rete anche nelle zone più remote del pianeta. La costellazione, chiamata “Gw”, sarà composta per l’esattezza da 12.992 dispositivi orbitanti che saranno di proprietà della China Satellite Network Group Co, compagnia che sarà creata ad hoc per il progetto. L’obiettivo dei cinesi è di muoversi rapidamente arrivando a superare il numero di satelliti Starlink entro il 2027.