Rilanciare la cultura e il turismo con la comunicazione digitale: torna la PA Social Academy

“Parliamo di cultura, turismo e spettacolo, settori fortemente colpiti dalla pandemia, in un’ottica di rilancio, sfruttando le potenzialità e opportunità delle piattaforme digitali di comunicazione”. Questo e’ il tema al centro dell’edizione 2021 della PA Social Academy, il percorso di formazione firmato Facebook e PA Social all’interno dell’hub digitale Binario F, il progetto di Facebook Italia dedicato alla digitalizzazione di imprese, associazioni e istituzioni, che fa parte del programma piu’ ampio #piccolegrandimprese lanciato nel 2020 per sostenere la ripresa economica del nostro paese.

La partenza é fissata per martedì 13 aprile alle ore 11.30 con la presentazione in diretta sulle pagine Facebook di Binario F e PA Social.

Il programma andrà avanti per tutto l’anno con appuntamenti live che si svolgeranno ogni martedi’. L’iniziativa nasce come occasione di riflessione sulle strade di comunicazione digitale da seguire nei mesi che verranno e allo stesso tempo come opportunita’ per mettere in rete idee e progetti al fine di superare l’emergenza in corso e costruire il rilancio di settori centrali per il nostro Paese.

A partecipare agli appuntamenti settimanali saranno ospiti istituzionali, giornalisti, comunicatori, esperti di comunicazione digitale, buone pratiche da tutta Italia (musei, teatri, enti e agenzie del turismo, istituzioni culturali, festival, istituzioni nazionali e locali, parchi e molte altre realta’)”.

Alla presentazione della PA Social Academy Cultura e Turismo, “con il saluto della presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Vittoria Casa, parteciperanno Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social; Angelo Mazzetti, Head of Public Policy Facebook Italia; Mattia Morandi, Capo Ufficio Stampa e Comunicazione Ministero della Cultura; Domenico Barbuto, Direttore di AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo; Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae.

Per informazioni é possibile consultare i siti web di PA Social www.pasocial.info e Binario F https://binariof.fb.com/it/ e i rispettivi canali social sui quali andranno anche le live di ogni appuntamento.