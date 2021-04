Recovery Fund, da Città metropolitana di Reggio Calabria ok a Cabina di regia

REGGIO CALABRIA – Approvata all’unanimità in Consiglio metropolitano di Reggio Calabria la delibera che istituisce la Cabina di regia Reggio metropolitana per la gestione dei fondi previsti dal Recovery Fund. “Un’occasione storica – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà – un obiettivo strategico che va oltre ogni appartenenza partitica e che chiama a raccolta le migliori energie della classe dirigente del nostro territorio”. La Cabina di regia si occuperà del monitoraggio dei fondi del Recovery Fund, Next Generation EU e Piano nazionale di ripresa e resilienza, misure straordinarie per sopperire ai danni causati dalla pandemia.

Falcomatà, nel corso del suo intervento, si è soffermato “sulla tragicità del momento storico che stiamo vivendo e sulle opportunità comunque legate alle fasi di ripresa e riscatto a questo stesso evento drammatico che è la pandemia”. “La Cabina di regia – ha spiegato – impegna la Città metropolitana su due esigenze in particolare: il territorio e la responsabilità. Vogliamo rendere protagoniste tutte le energie positive del comprensorio e, per questo motivo, è stata premiata l’idea di allargare il tavolo alle associazioni di categoria, agli enti camerali, agli ordini professionali, ai sindacati ed all’università. Questa classe politica ha l’occasione di dimostrare un grande senso di responsabilità ed è questo – ha concluso – l’elemento che, più d’ogni altro, deve emergere”.