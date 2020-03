In rete i disegni dei bimbi ‘Andrà tutto bene”, lo psicologo: “Sbagliato riempirli di angoscia”

ROMA – ‘Andrà tutto bene”. Anzi, #andratuttobene. In rete da ieri sera circolano immagini di disegni con un bell’arcobaleno colorato e la scritta ‘Andrà tutto bene’, in relazione all’emergenza coronavirus in Italia. Disegni, cartelloni, striscioni. Fatti con pennarelli, matite o acquerelli. Chi sul balcone, chi in casa. E i genitori che postano su Instagram e Facebook i relativi disegni accompagnati dagli hashtag di rito #andratuttobene e #covid19.

Ma siamo davvero sicuri che andrà tutto bene? E che sia un bene coinvolgere un bambino su un ragionamento di prospettiva andrà bene/non andrà bene? Magari convincerlo a pensare che andrà bene, e incoraggiarlo appunto a disegnare un arcobaleno? Lo abbiamo chiesto a Federico Bianchi Di Castelbianco, psicoterapeuta dell’età evolutiva e direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), che sul punto dice: “È più sbagliato riempire di angoscia un bambino che non ha strumenti per difendersi”. Secondo l’esperto, a un bambino andrebbero date “poche informazioni semplici“, ad esempio “bisogna disinfettare la scuola e aspettare che l’infezione se ne vada”.