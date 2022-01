Acquaroli, Latini e Mangialardi ‘grandi elettori’

Designati dal Consiglio regionale delle Marche i tre delegati che parteciperanno all’elezione del Presidente della Repubblica. La scelta è ricaduta sui Presidenti di Giunta, Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) e Consiglio, Dino Latini (Udc), e sul capogruppo del Pd, Maurizio Mangialardi.

Il Parlamento in seduta Comune, convocato dal Presidente della Camera Roberto Fico, si riunirà il prossimo 24 gennaio a partire dalle ore 15. Nel complesso saranno 58 i delegati regionali, tre per ogni Regione (ad eccezione della Valle d’Aosta che ne ha uno), così come previsto dall’articolo 83 della Costituzione italiana.

Prima dell’avvio dei lavori della seduta, l’Assemblea legislativa ha reso omaggio al Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso nelle ultime ore. “Un europeista convinto, ma anche convincente”, lo ha definito il Presidente del Consiglio, Dino Latini. “Attraverso il suo lavoro – ha proseguito – il Parlamento europeo è stato valorizzato e rilanciato. E ce n’era bisogno soprattutto alla luce dei problemi determinati dalla pandemia. Un uomo di grande equilibrio, che ha operato senza cadere negli eccessi, ma anche senza rinunciare alle proprie convinzioni”. Interventi di tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari e conclusioni del Presidente della Giunta, Francesco Acquaroli, che ha evidenziato “l’alto profilo istituzionale e umano di Sassoli e la sua disponibilità al dialogo ed al confronto”.

Gonfalone della Regione Marche listato a lutto e un minuto di silenzio osservato dall’Assemblea.