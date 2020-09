Mes, Maria Elena Boschi è sicura: “Dopo le regionali il M5s cambierà idea”

ROMA – “Il Mes ci aiuterà ad affrontare le necessità del nostro sistema sanitario. Ora ad opporsi sono 5Stelle e Lega, ma già dopo le elezioni regionali il Movimento cambierà idea“. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi, intervistata da Marco Frittella e Monica Giandotti a UnoMattina.

“Rinunciare a 37 miliardi di euro per servizi aggiuntivi ai cittadini sarebbe inspiegabile. Le risorse europee, per la prima volta messe a disposizione, si possono utilizzare non solo per le strutture ospedaliere, ma- sottolinea- anche per il personale sanitario, a partire dalla formazione, la ricerca, l’università e le borse di studio. La gratitudine a medici e infermieri ora deve essere trasformata in azioni concrete e in misure che possano dare risorse ulteriori per affrontare i mesi a venire”.