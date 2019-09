Giornale radio sociale, edizione 11 settembre 2019

SOCIETA’ – Piccolo grande impegno. Soddisfazione di Save the children dopo la promessa di Conte di mettere al primo posto dell’agenda del nuovo governo le misure in favore degli asili nido e l’impegno a eliminare le disuguaglianze che si formano già nei primissimi anni di vita. Ai nostri microfoni Raffaela Milano dell’associazione.

DIRITTI – Sotto lo stesso tetto. Entra nel vivo a Roma “Refugees welcome”, l’iniziativa che promuove l’accoglienza dei richiedenti asilo nelle famiglie italiane. In commissione capitolina alle Politiche sociali è stata ascoltata la direttrice del progetto, Fabiana Musicco. Finora in Italia sono ventidue i rifugiati coinvolti. L’auspicio è che crescano sempre di più.

ECONOMIA – Lotta al caporalato. A Foggia la piattaforma contro lo sfruttamento in agricoltura. Il progetto nasce da una decina di associazioni attive in Capitanata. Il servizio di Giuseppe Manzo.

INTERNAZIONALE – Settantamila. Sono tante le persone che necessitano di aiuti nelle Bahamas dopo il passaggio dell’uragano Dorian, in cui si contano anche migliaia di dispersi. Secondo Caritas Italiana “occorrono acqua potabile, cibo, medicinali e attrezzature sanitarie, prodotti per l’igiene e anche sostegno psicologico, in particolare per i bambini”.

CULTURA – Cinema senza barriere. Con il film “L’insulto” prende il via a Milano la quattordicesima edizione della rassegna ideata dall’Associazione italiana amici del cinema d’essai. Le pellicole proiettate sono accessibili anche a ciechi, ipovedenti e sordi, grazie a cuffie per l’audiodescrizione e sottotitoli.

SPORT – Pallalpiede. È la squadra di detenuti nata nel 2014 all’interno del carcere Due Palazzi di Padova, unica a livello nazionale iscritta a un campionato Figc che nella scorsa stagione ha vinto il girone C di Terza Categoria. Dal 13 al 15 settembre sarà tra gli ospiti di Future Vintage il festival culturale e della comunicazione.